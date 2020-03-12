На месте памятника Ленину в центре Киева можно создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции современного искусства - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что на месте памятника Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко возле Бессарабской площади в центре Киева можно было бы создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции произведений современного искусства.

"Я бы поставил там небольшой фонтан - там такое место, что действительно можно сесть отдохнуть. Или мы же знаем, что там недалеко PinchukArtCentre, один из общенациональных и даже международных символов современного искусства. Там можно было бы создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции произведений современного искусства", - сказал Дробович в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, это небольшая территория, с которой можно убрать постамент Ленина и создать действительно организованное для сменных экспозиций пространство. "Это не дорого, и было бы долгоиграющей историей. Например, это было бы муниципальное инклюзивное пространство, открытое для предложений современного искусства, проходили бы конкурсы, и вокруг этого места был бы постоянный "движ": перформансы, инсталляции", - добавил глава УИНП.

Дробович подчеркнул, что это бы стало видимым переопределением пространства.

Как сообщалось, вечером 8 декабря 2013 года в центре Киева группа людей снесла с пьедестала памятник Ленину, который стоял в начале бульвара Тараса Шевченко.



Полный текст интервью с Дробовичем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".