Политика

09:56 12.03.2020

Дробович считает необходимым расширить полномочия УИНП

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Дробович считает необходимым расширить полномочия УИНП

 Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что есть необходимость в расширении полномочий ведомства в будущем.

"В рамках наших полномочий мы делали и делаем все необходимое", - сказал Дробович в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по его словам, есть необходимость в расширении полномочий Института нацпамяти. "Мне кажется, что есть такая необходимость. Но расширение полномочий предусматривает увеличение количества сотрудников, улучшение условий труда, соответственно это нужно обосновывать, потому что государство и граждане должны понимать, почему это делается. Здесь мы должны заслужить это доверие еще больше и тогда, опираясь на это доверие, просить об этом", - заявил глава ведомства.

В частности, он отметил, что Институт может выполнять больше функций, связанных с сохранением мест памяти, а также с формированием образовательного контента и содержания образования.

"Полномочия по расследованию каких-то старых преступлений. Например, польский Институт национальной памяти имеет следственные функции. Опять же, я не вижу такой необходимости прямо сейчас, но если говорить о расширении, то вот куда можно двигаться", - добавил Дробович.

Он пояснил, что в штате польского Института нацпамяти есть люди, которые имеют право досудебного следствия, и "в некоторых вопросах это может быть весьма полезно".

Кроме того, глава Института отметил, что было бы целесообразно создать в ведомстве отдельное подразделение, которое бы занималось координацией всех комиссий по реабилитации.

"Есть еще военные преступления, которые сейчас совершаются на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Институт уже частично документирует эти вещи, а также очень много документируют общественные активисты. В принципе УИНП мог бы стать такой точкой сбора, где были бы архивы и базы данных не только о преступлениях, которые фактически уже признаны преступлениями, но и в отношении тех фактов, которые могут быть истолкованы в международных юрисдикциях как системные и комплексные преступления России как страны оккупанта. Мы могли бы хранить память об этой войне, проводить базовые расследования или иметь полномочия на следственные действия", - подчеркнул Дробович.

Он отметил, что для этого требуется создание специального офиса при Институте, который бы это делал.

"И это не была какая-то абстрактная память, а очень конкретные вещи, которые бы имели судебную перспективу. Институт мог бы этим заниматься, но явно не с теми ограниченными условиями в плане помещения и штата, которые мы имеем сейчас. Но с соответствующим расширением штата мы могли бы выполнять эти функции, так как имеем такую экспертизу", - констатировал Дробович.


Полный текст интервью с Дробовичем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #дробович #уинп
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