Генсек ООН призвал страны мира активизировать усилия по борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне объявленной пандемии призвал все страны мира как можно быстрее активизировать свои усилия по борьбе с распространением коронавируса.

"Все мы столкнулись с общей угрозой - коронавирусом COVID 19. Сегодняшнее объявление пандемии является призывом к действию - для всех, везде. Это также призыв к ответственности", - говорится в распространенном в среду заявлении главы ООН.

Гутерриш призвал "каждое правительство активизировать свои усилия прямо сейчас".

"Вместе мы все еще можем изменить ход этой пандемии - но для этого необходимо бороться с бездействием. Вы можете рассчитывать на ООН. Давайте вместе преодолеем эту общую угрозу", - заявил он.

Ранее в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.