Политика

20:27 11.03.2020

РФ нарушает права человека в Украине - доклад Госдепа США

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РФ нарушает права человека в Украине - доклад Госдепа США

РФ продолжает нарушать права человека в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса, говорится в докладе Государственного департамента США о правах человека за 2019 год.

"Оккупация страны и подразумеваемая аннексия Крымского полуострова Украины продолжили существенно и негативно влиять на ситуацию с правами человека. Российское правительство продолжило вооружать, тренировать, руководить и сражаться наряду с возглавляемыми Россией силами на восточной Украине. Заслуживающие доверия наблюдатели связывают тысячи смертей и ранений гражданского населения, а также многочисленное насилие, с возглавляемыми Россией силами в украинском регионе Донбасс", - говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа в среду.

Также указывается, что власти проводили политически мотивированные аресты, задержания и судебные преследования граждан Украины в РФ, и многие из них утверждали, что подвергались пыткам.

В докладе подчеркивается, что РФ "сыграла значительную военную роль в вооруженном конфликте на востоке Украины", а российские оккупационные власти в Крыму "совершили широко распространенные злоупотребления".

 

Теги: #рф #права_человека #сша
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