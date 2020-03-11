Арахамия считает, что поездку депутатов ОПЗЖ в Москву должна оценить СБУ

Служба безопасности Украины должна дать юридическую оценку поездке депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Москву для встречи с представителями Государственной думы РФ, считает руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Они едут в страну-агрессор, какие-то переговоры, фотографии - я вообще не понимаю это законно или нет? Необходимо это проверять. Точно нужно сделать какой-то запрос в СБУ и спрашивать юридическую консультацию. Выглядит это очень плохо", - сказал Арахамия журналистам в среду после заседания комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он заверил, что данная поездка была частным визитом, и Верховная Рада не имеет к этому никакого отношения.

"Это какая-то частная поездка. Я предлагаю спросить: "За какие деньги это было сделано?". Я уверен, что это было сделано на частном самолёте, а это дорого - нужно исследовать", - добавил председатель фракции "Слуга народа".