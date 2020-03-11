Кабмин назначил представителем правительства в парламенте депутата от "Слуги народа" Мокана

Кабинет министров Украины назначил представителем правительства в Верховной Раде депутата от фракции "Слуги народа" Василия Мокана.

"Представителем правительства в парламенте назначен Василий Мокан", - написала депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар на своей странице в соцсети Фейсбук в среду, ссылаясь на решение правительства.

Мокан является заместитель главы комитета, по вопросам молодежи и спорта.

Позже, сам Мокан подтвердил, что был назначен постоянным представителем Кабинета министров в Верховной Раде.

"Первоочередными задачами является усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и общественности о планах и решение Кабмина, организация встреч премьер-министра и министров с фракциями/группами и комитетами ВРУ", - написал он в Фейсбук.

Мокан в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 103 в списке как беспартийный. Является членом одноименной фракции.

В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от "Блока Петра Порошенко" Солидарность "как беспартийный по 80 округу (г. Переяслав-Хмельницкий).

Является соучредителем и заместителем директора консалтинговой компании "Ukrainian Politconsulting Group".