"Евросолидарность" требует реакции президента, СБУ, руководства Рады и ее фракций на поездку представителей ОПЗЖ в Москву - заявление

"Европейская солидарность" расценивает поездку делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Москву и посещение ею Госдумы РФ как сознательную провокацию, публичное выражение неуважения к Вооруженным силам Украины, семьям погибших и раненых, как подыгрывание агрессору и попытку отбелить его в глазах украинского общества.

"Требуем от президента (Украины Владимира – ИФ) Зеленского публичной реакции на эти действия. Тем более, еще в сентябре он во время марафона с журналистами обещал предоставить обществу результаты расследований финансирования определенных прокремлевских проектов. Но, как видим, на практике сосредоточился на преследовании демократической оппозиции, тех, кто защищает территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении пресс-службы "Евросолидарности".

Также в политсиле ждут немедленной реакции Службы безопасности Украины, и требуют от СБУ и ГОсбюро расследований немедленно начать расследование в отношении контактов представителей ОПЗЖ в российской власти, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, "и истинных намерений этих политиков в их так называемом "диалоге" с Москвой".

"Требуем от руководства Верховной Рады Украины, а также всех депутатских фракций и групп дать свою политическую оценку этим событиям", - добавили в "Евросолидарности".