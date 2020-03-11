Политика

12:39 11.03.2020

Кабмин назначил врио министра культуры Фоменко

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Кабмин назначил врио министра культуры Фоменко

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра культуры, молодежи и спорта Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности министра.

"Возложить временно выполнения обязанностей министра культуры, молодежи и спорта на заместителя министра культуры, молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Фоменко Светлану Валерьевну", - говорится в распоряжении правительства №221 от 10 марта.

Фоменко с апреля 2016 года работала первый заместитель министра культуры.

С января 2020 года стала заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции.

Теги: #минкультуры #кадры #кабмин
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