Кабмин назначил врио министра культуры Фоменко

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра культуры, молодежи и спорта Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности министра.

"Возложить временно выполнения обязанностей министра культуры, молодежи и спорта на заместителя министра культуры, молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Фоменко Светлану Валерьевну", - говорится в распоряжении правительства №221 от 10 марта.

Фоменко с апреля 2016 года работала первый заместитель министра культуры.

С января 2020 года стала заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции.