Кабмин назначил врио министра культуры Фоменко
Кабинет министров Украины назначил заместителя министра культуры, молодежи и спорта Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности министра.
"Возложить временно выполнения обязанностей министра культуры, молодежи и спорта на заместителя министра культуры, молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Фоменко Светлану Валерьевну", - говорится в распоряжении правительства №221 от 10 марта.
Фоменко с апреля 2016 года работала первый заместитель министра культуры.
С января 2020 года стала заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции.