Представительница Кабмина в Раде Шуляк подала в отставку

Представительница Кабинета министров Украины в Верховной Раде Елена Шуляк подала в отставку.

"Я покидаю пост представителя Кабмина в Верховной раде. В течение последних месяцев я тесно сотрудничала с правительством Гончарука и честно поддерживала их инициативы, потому что знаю: в них большое будущее. Борьба с коррупцией, диджитализация, большая приватизация, большое строительство и т.п. - программы, которые навсегда ассоциироваться с правительством Гончарука, скоро принесут Украине много позитива", - написала Шуляк на странице в Фейсбуке в среду.

Согласно фотокопии заявления об отставке, опубликованной в Фейсбуке, заявление на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Шуляк написала в среду, 11 марта.

Шуляк также добавила, что "быстро переобуваться не умела никогда", и сейчас трудно переключиться на новый строй, другие правительственные программы и идеи.

Как сообщалось, 18 ноября Кабинет министров утвердил Елену Шуляк представителем правительства в Верховной Раде.

"Сегодня вечером на своем заседании правительство утвердило нового представителя Кабинета министров в Верховной Раде. Елена Шуляк будет отвечать за коммуникацию правительства и парламента", - сообщила в Фейсбуке заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Шуляк является заместителем главы депутатской фракции "Слуга народа".