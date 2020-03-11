"Слуга народа" предлагает ввести 40%-ную гендерную квоту в набсоветах госкомпаний и банков

Гендерный состав наблюдательных советов (НС) госкомпаний и банков должен включать минимум 40%-ное представительство каждого из полов, соответствующий законопроект №3193 "Об обеспечении равных прав и возможностей граждан по представительству в НС и органах управления государственных унитарных предприятий, хозобществ и госбанков", зарегистрировала в Раде группа из 47 депутатов правящей фракции "Слуга народа".

"Отбор и назначение на должности членов НС осуществляется с соблюдением требований касательно представительства каждого пола. Количество представителей одного пола, избираемых и назначаемых на должности членов НС государственного или коммунального унитарного предприятия, хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей) принадлежит государству, должна составлять не менее 40% от общего состава наблюдательного совета", - говорится в документе на сайте парламента.

Дополнительно депутаты предлагают установить минимальное количество представителей одного пола в составе НС госкомпаний и банков и коллегиального исполнительного органа АО.

Согласно законопроекту, в набсоветах, состав которых сформировали до вступления законопроекта в силу, в течение следующих 2 лет следует обеспечить представительство пола, представленного в меньшинстве, на уровне не менее 20% от общего состава набсовета.

Как сообщалось, 4 марта президент Владимир Зеленский вновь подверг критике высокие зарплаты членов набсоветов госкомпаний и заявил, что украинцы стали в них нацменьшинством. В пятницу глава государства в ответ на жалобу о низких зарплатах в здравоохранении сообщил о планах "разобраться" с наблюдательными советами и с другими чиновниками. "Ко всем дойдем, ко всем руки дотянем", - сказал Зеленский.