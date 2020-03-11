Политика

11:47 11.03.2020

"Слуга народа" предлагает ввести 40%-ную гендерную квоту в набсоветах госкомпаний и банков

2 мин читать
"Слуга народа" предлагает ввести 40%-ную гендерную квоту в набсоветах госкомпаний и банков

Гендерный состав наблюдательных советов (НС) госкомпаний и банков должен включать минимум 40%-ное представительство каждого из полов, соответствующий законопроект №3193 "Об обеспечении равных прав и возможностей граждан по представительству в НС и органах управления государственных унитарных предприятий, хозобществ и госбанков", зарегистрировала в Раде группа из 47 депутатов правящей фракции "Слуга народа".

"Отбор и назначение на должности членов НС осуществляется с соблюдением требований касательно представительства каждого пола. Количество представителей одного пола, избираемых и назначаемых на должности членов НС государственного или коммунального унитарного предприятия, хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей) принадлежит государству, должна составлять не менее 40% от общего состава наблюдательного совета", - говорится в документе на сайте парламента.

Дополнительно депутаты предлагают установить минимальное количество представителей одного пола в составе НС госкомпаний и банков и коллегиального исполнительного органа АО.

Согласно законопроекту, в набсоветах, состав которых сформировали до вступления законопроекта в силу, в течение следующих 2 лет следует обеспечить представительство пола, представленного в меньшинстве, на уровне не менее 20% от общего состава набсовета.

Как сообщалось, 4 марта президент Владимир Зеленский вновь подверг критике высокие зарплаты членов набсоветов госкомпаний и заявил, что украинцы стали в них нацменьшинством. В пятницу глава государства в ответ на жалобу о низких зарплатах в здравоохранении сообщил о планах "разобраться" с наблюдательными советами и с другими чиновниками. "Ко всем дойдем, ко всем руки дотянем", - сказал Зеленский.

Теги: #слуга_народа #квоты #гендерная_квота
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:19 06.03.2020
“Слуга народа” зарегистрировала законопроект об обеспечении равных прав граждан в набсоветах и правлениях госкомпаний и банков

“Слуга народа” зарегистрировала законопроект об обеспечении равных прав граждан в набсоветах и правлениях госкомпаний и банков

12:31 05.03.2020
В "Слуге народа" заявляют, что назначение нового генпрокурора в случае отставки Рябошапки Рада сегодня рассматриваться не будет

В "Слуге народа" заявляют, что назначение нового генпрокурора в случае отставки Рябошапки Рада сегодня рассматриваться не будет

18:17 04.03.2020
Фракция "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора - Арахамия

Фракция "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора - Арахамия

12:07 04.03.2020
Решения фракции по увольнению Рябошапки нет - Корниенко

Решения фракции по увольнению Рябошапки нет - Корниенко

16:06 03.03.2020
Кандидат от "Слуги народа" отказалась от участия в довыборах по 179 округу на Харьковщине из-за экс-главы ОГА Светличной

Кандидат от "Слуги народа" отказалась от участия в довыборах по 179 округу на Харьковщине из-за экс-главы ОГА Светличной

14:42 03.03.2020
Нардеп из "Слуги народа" Ткаченко: Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых

Нардеп из "Слуги народа" Ткаченко: Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых

11:37 03.03.2020
На заседании фракции "Слуга народа" должен быть президент и представители ОП

На заседании фракции "Слуга народа" должен быть президент и представители ОП

12:13 02.03.2020
Корниенко: Нам нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство

Корниенко: Нам нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство

18:30 25.02.2020
Комитет Рады склоняется к созданию нового ЦОИВ или введению должности вице-премьера по вопросам промышленности - нардеп

Комитет Рады склоняется к созданию нового ЦОИВ или введению должности вице-премьера по вопросам промышленности - нардеп

17:17 25.02.2020
Депутат "Слуги народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам России должности в украинских медиа

Депутат "Слуги народа" Мотовиловец против запрета занимать гражданам России должности в украинских медиа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представительница Кабмина в Раде Шуляк подала в отставку

Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА и назначил врио главы ОГА его зама Володина - указы

Земельная и медицинская реформа должны быть завершены, а правительству надо улучшить коммуникацию по этим темам - Зеленский

Для Украины важно сотрудничество с МВФ, продолжается работа над законопроектом о функционировании банковской системы - Зеленский в интервью Bloomberg

Власть блокирует международную деятельность "Евросолидарности", поэтому выписывает запреты на выезд из страны ее депутатам - заявление партии

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил врио министра культуры Фоменко

Представительница Кабмина в Раде Шуляк подала в отставку

Зеленский поставил задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину

Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА и назначил врио главы ОГА его зама Володина - указы

Спикер Рады отменил зарубежные командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом в мире – нардеп Кравчук

Байден уверенно лидирует на демократических праймериз в США

В шести штатах США проходят праймериз демократов и республиканцев

Земельная и медицинская реформа должны быть завершены, а правительству надо улучшить коммуникацию по этим темам - Зеленский

Для Украины важно сотрудничество с МВФ, продолжается работа над законопроектом о функционировании банковской системы - Зеленский в интервью Bloomberg

Власть блокирует международную деятельность "Евросолидарности", поэтому выписывает запреты на выезд из страны ее депутатам - заявление партии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА