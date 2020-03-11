Зеленский поставил задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу руководству Министерства обороны в ближайшую неделю завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину.

"Отдельное внимание я хочу обратить на чествование памяти наших погибших бойцов. Разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за родину. Мы действительно молим бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена надлежащим образом", - сказал он в среду во время представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана.

Зеленский поставил задачу в ближайшую неделю завершить разработку такой церемонии, чтобы чествование погибших военных проходило в Украине на наивысшем уровне.