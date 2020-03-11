Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА и назначил врио главы ОГА его зама Володина - указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил Василия Володина временно исполняющим обязанности главы ОГА.

"Уволить Чернышова Алексея Михайловича от должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №75/2020, опубликованном на сайте президента.

Помимо этого указом №76/2020 Зеленский возложил временное исполнение обязанностей главы Киевской ОГА на Василия Володина.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Алексея Чернышова министром развития громад и территорий Украины.

Володин Василий Геннадиевич родился 15 апреля 1979 года в с. Корсунка Черкасской области. В 2001 году получил высшее образование, закончив Львовский национальный университет им. Ивана Франко по специальности "Международные отношения", квалификация "Специалист по международным отношениям. Переводчик".

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности менеджера по внешнеэкономической деятельности частного предприятия "Укрфермерпостач". В 2003-2004гг занимал должности заместителя директора ООО "Торговый дом "Дивиком" и ООО "Группа компаний "УКРАГРО" (по совместительству).

В марте 2004 года начал работу на государственной службе с должности главного специалиста отдела по вопросам налогообложения управления по вопросам налогообложения и деятельности Департамента финансового законодательства Министерства юстиции Украины, где проработал до 2006 года на различных должностях.

С 2006 по 2010г работал в Госагентстве Украины по инвестициям и инновациям.

В 2010 году Володин стал заместителем генерального директора госпредприятия "Государственная инвестиционная компания". В 2011г - зампредседателя набсовета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития".

С 2012 по 2019 год занимал должность директора Департамента правового обеспечения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Распоряжением главы Киевской ОГА от 20 декабря 2019г № 217-к Володин назначен на должность замглавы областной государственной администрации. До назначения на должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".