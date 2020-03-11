Спикер Рады отменил зарубежные командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом в мире – нардеп Кравчук

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков своим распоряжением отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире. А при входе в подъезды Верховной Рады будут средства для дезинфекции рук. Сегодня вышло распоряжение Дмитрия Разумкова", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

В подтверждение своих слов парламентарий опубликовала фотографию соответствующего распоряжения спикера Рады.