Спикер Рады отменил зарубежные командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом в мире – нардеп Кравчук
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков своим распоряжением отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире. А при входе в подъезды Верховной Рады будут средства для дезинфекции рук. Сегодня вышло распоряжение Дмитрия Разумкова", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.
В подтверждение своих слов парламентарий опубликовала фотографию соответствующего распоряжения спикера Рады.