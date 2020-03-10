Политика

17:44 10.03.2020

Власть блокирует международную деятельность "Евросолидарности", поэтому выписывает запреты на выезд из страны ее депутатам - заявление партии

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Власть блокирует международную деятельность "Евросолидарности", поэтому выписывает запреты на выезд из страны ее депутатам - заявление партии

 Действующая власть отвлекает внимание общества от своих провалов во внутренней и внешней политике, скрывает собственную некомпетентность политическими преследованиями оппозиции и защитников Украины вместо того, чтобы заниматься преодолением экономического кризиса и борьбой с коронавирусом, говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская солидарность".

"Уголовное дело против Софии Федины - наглядная иллюстрация того, что снятие депутатской неприкосновенности в "турборежиме" нужно было исключительно для выборочного правосудия. Первое подозрение, врученное депутату после снятия неприкосновенности, касается критики Зеленского. В то же время, правоохранители не реагируют на факты злоупотреблений властью, депутатами фракции "Слуга народа", - сказано в заявлении.

В партии считают, что избрав меру пресечения Федине в виде запрета выезжать за границу без согласования следователей, власть пытается ограничить ее партийную, политическую и международную деятельность. В заявлении подчеркивается, что это не впервые власть препятствует международной деятельности представителей "Евросолидарности", в том числе - деятельности пятого президента Петра Порошенко.

"Партия "Европейская солидарность» отмечает, что все предыдущие сценарии построить в Украине диктатуру по лекалам "русского мира" заканчивались плохо прежде всего для самих сценаристов, и призывает Зеленского и его "карманных" прокуроров отказаться от преследования оппозиции по политически мотивированным делам", - сказано в заявлении.

Теги: #заявление #евросолидарность
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