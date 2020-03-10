Политика

16:57 10.03.2020

Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, пока права меньшинств в Украине не будут восстановлены - Сийярто

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Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, пока права меньшинств в Украине не будут восстановлены - Сийярто

Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, пока права меньшинств в Украине не будут восстановлены, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает венгерское издание" Hungary Today".

"Он (Сийярто – ИФ) сказал, что в плане двусторонних отношений Венгрии с соседними странами, ее отношения с Украиной являются наиболее сложными. Так как Венгрия поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности и суверенитета, она должна учитывать многочисленные нарушения прав венгерского национального меньшинства в законодательстве. Нарушения касаются не только прав венгерского меньшинства, но и прав меньшинств в более широком смысле", - говорится в статье, опубликованной на сайте ресурса "Hungary Today" во вторник.

Кроме того, по словам Сийярто, "издалека, возможно, понятно, что жизни 150 тыс. этических венгров менее важны, чем геополитические соображения".

"Но для нас это сообщество более важно, чем любой геополитический вопрос", - подчеркнул министр.

Также он назвал "абсурдом" то, что позиция Венгрии на мировой арене изображается, как политика, дружественная России.

Сийярто сообщил, что 26 марта его украинский коллега, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, "которого его президент попросил поработать над восстановлением двусторонних отношений", посетит Будапешт.

"Мы готовы и мы также сделаем разумные предложения", - сказал Сийярто.

Как сообщалось, в конце февраля вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииКулеба сообщил, что посетит с рабочим визитом Будапешт (Венгрия) 26 марта.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в микроблоге Twitter, будет ли Украина рассматривать новые условия Венгрии относительно языкового вопроса нацменьшинств, вице-премьер написал: "Мы сейчас ищем решение, которое будет отвечать интересам обеих стран. 26 марта я буду в Будапеште. Там продолжим разговор. Нам нужно найти решение, чтобы разблокировать НАТО, запустить совместные с Венгрией инвестиционные и инфраструктурные проекты на Закарпатье".

Первое за семь лет заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по сотрудничеству состоится в Будапеште в марте.

5 марта Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

Теги: #венгрия #украина #сийярто #нато
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