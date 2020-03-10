Политика

14:26 10.03.2020

Рада может проголосовать законопроект о рынке земли 19-20 марта - мнение

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Рада может проголосовать законопроект о рынке земли 19-20 марта - мнение

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения №2178-10 может быть проголосован в Верховной Раде 19-20 марта, депутатам осталось рассмотреть 720 поправок, сообщил советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"10 дней до земреформы. Парламенту осталось рассмотреть 720 поправок к финальному голосованию за земреформу", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Мушак указал, что голосование за законопроект о рынке земли может состояться или во второй половине 19 марта, или в пятницу, 20 марта.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию.

При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.

Законопроект в первом чтении народные депутаты приняли 13 ноября 2019 года.

Теги: #земля #законопроект #мушак
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