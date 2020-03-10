Юрий Полюхович назначен и.о. министра образования и науки Украины

Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича, первого заместителя главы Миноборазования.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщается на сайте министерства.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - заверил Полюхович, комментируя назначение.

Юрий Полюхович – кандидат исторических наук, автор более 40 научных публикаций. С 2014 по 2016 год занимал должность министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавил общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд".

11 сентября 2019 года был назначен первым заместителем министра образования Анны Новосад. Также продолжает преподавать в Национальном университете имени Тараса Шевченко.