Политика

16:15 09.03.2020

Фон дер Ляйен на встрече с Эрдоганом рассчитывает заново запустить диалог ЕС-Турция по всем вопросам

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Фон дер Ляйен на встрече с Эрдоганом рассчитывает заново запустить диалог ЕС-Турция по всем вопросам

Предстоящая в понедельник встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет посвящена ситуации в Сирии и вопросу беженцев, но это только начало возобновления диалога, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это диалог, чтобы возобновить связи, который покроет все темы", - сказала глава Еврокомиссии, говоря о предстоящих переговорах, в которых также примет участие председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Фон дер Ляйен дала пресс-конференцию в Брюсселе по случаю первых 100 дней работы во главе Европейской комиссии.

"После соглашения ЕС-Турция обязательства (ЕС - ИФ) были выполнены, деньги были выплачены или уже освоены. Теперь мы можем задаться вопросом, каковым будет следующий этап. Но мы находимся в самом начале", - заявила председатель Еврокомиссии, говоря о договоре Еворсюза с Турцией о контроле над нелегальной миграцией.

По ее словам, ЕС важно добиться консенсуса с Турцией по сокращению миграционного давления на границе с Грецией.

"У нас есть обязанность защищать границу. Этого требует законодательство союза. Но нужно также гарантировать фундаментальные права, включая право на предоставление убежища", - сказала фон дер Ляйен.

Она также указала на необходимость оказания помощи мигрантам, скопившимся на турецкой границе.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что переговоры не ограничатся только этими аспектами, необходим более широкий взгляд, в частности, как урегулировать ситуацию в Сирии. И будет сделан "обзор различных тем, составляющих отношения между Турцией и Европейским союзом".

"Этап за этапом мы будем рассматривать точки зрения одной и другой из сторон и думать, как мы можем продвигаться вперед возможно наиболее позитивным образом", - сообщила фон дер Ляйен.

"Примите во внимание: мы находимся в самом начале. Это начало дискуссий, они начнутся сегодня вечером", - подчеркнула председатель Еврокомиссии на пресс-конференции в понедельник.

"Сегодня вечером мы перезапустим диалог. Мы снова будем разговаривать вместе, и это начало. Начало диалога. Попробуем разработать "дорожную карту". Сегодня мы будем говорить о такой теме, как стабильность в регионе", - сказала фон дер Лайен.

"Что важно сегодня - это перезапустить диалог. События на греческо-турецкой границе недопустимы и не должны повториться. Тем более важно выслушать все стороны, все различные точки зрения. Несомненно, у нас есть разногласия, но нужно выслушать тех и других. (...) Это стартует сегодня, но это не завершится сегодня. Должны последовать другие дискуссии в ближайшие дни и недели", - сказала председатель Еврокомиссии перед встречей с Эрдоганом.

Теги: #ляйен #ес #турция #эрдоган
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