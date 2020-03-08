Политика

21:16 08.03.2020

Суд по делу MH17: Зеленский надеется на установление справедливости и несение ответственности виновных

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Суд по делу MH17: Зеленский надеется на установление справедливости и несение ответственности виновных

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на суде по делу катастрофы малазийского Боинга над Донбассом будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность.

"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер в воскресенье.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере отметил необходимость поименного установления всей цепочки преступников, убивших 298 человек (жертв крушения лайнера – ИФ).

"Приветствую начало 9 марта в Нидерландах судебного разбирательства по делу MH17. Нужно поименно установить всю цепочку преступников, убивших 298 человек. Чтобы больше никто не мог, бросая фейковые теории, издеваться над горем родных и близких. Они имеют право на правду и справедливость", - написал Кулеба.

Теги: #рф #зеленский #мн17 #украина #ордло
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