США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела о гибели малазийского "Боинга"

США не сомневаются в беспристрастности судебной системы Нидерландов в том, что касается рассмотрения дела о гибели в 2014 году малазийского авиалайнера в небе над Украиной, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Виновные в уничтожении рейса MH17 компании Malaysia Airlines, которое трагическим образом оборвало 298 невинных жизней, должны понести ответственность. США уверены в судебной системе Нидерландов и призывают все страны полностью сотрудничать с продолжающимся расследованием этой трагедии", - написал он в Twitter.

9 марта в Гааге в судебном комплексе "Схипхол" начнется судебный процесс по делу о крушении на Донбассе летом 2014 года малазийского Boeing-777.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет ССГ, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, утверждая, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, сказано в заявлении ССГ. Как отмечают нидерландские СМИ, они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.