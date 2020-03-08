Политика

18:30 08.03.2020

США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела о гибели малазийского "Боинга"

2 мин читать
США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела о гибели малазийского "Боинга"

 

США не сомневаются в беспристрастности судебной системы Нидерландов в том, что касается рассмотрения дела о гибели в 2014 году малазийского авиалайнера в небе над Украиной, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Виновные в уничтожении рейса MH17 компании Malaysia Airlines, которое трагическим образом оборвало 298 невинных жизней, должны понести ответственность. США уверены в судебной системе Нидерландов и призывают все страны полностью сотрудничать с продолжающимся расследованием этой трагедии", - написал он в Twitter.

9 марта в Гааге в судебном комплексе "Схипхол" начнется судебный процесс по делу о крушении на Донбассе летом 2014 года малазийского Boeing-777.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет ССГ, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, утверждая, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, сказано в заявлении ССГ. Как отмечают нидерландские СМИ, они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.

Теги: #сша #нидерланды #боинг #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:39 08.03.2020
США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела о гибели малазийского "Боинга"

США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела о гибели малазийского "Боинга"

13:43 07.03.2020
США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на $125 млн

11:25 07.03.2020
Суд по делу о катастрофе MH17 еще не знает, сколько свидетелей будет заслушано - судья

Суд по делу о катастрофе MH17 еще не знает, сколько свидетелей будет заслушано - судья

10:51 07.03.2020
Аккредитацию для освещения судебного процесса по МН17 запросило более 400 представителей медиа - судья

Аккредитацию для освещения судебного процесса по МН17 запросило более 400 представителей медиа - судья

07:57 07.03.2020
Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

02:32 07.03.2020
К МКС стартует американская ракета Falcon 9 с "грузовиком" Cargo Dragon

К МКС стартует американская ракета Falcon 9 с "грузовиком" Cargo Dragon

21:14 06.03.2020
МИД Украины: начало судебных заседаний по делу об "MH17" станет первым шагом к привлечению к ответственности всех причастных к гибели 298 невинных лиц

МИД Украины: начало судебных заседаний по делу об "MH17" станет первым шагом к привлечению к ответственности всех причастных к гибели 298 невинных лиц

20:39 06.03.2020
В штате Нью-Йорк зафиксированы 11 новых случаев заражением COVID-19

В штате Нью-Йорк зафиксированы 11 новых случаев заражением COVID-19

19:03 06.03.2020
Глава МИД Бельгии призывает РФ сотрудничать в расследовании гибели самолета рейса MH17

Глава МИД Бельгии призывает РФ сотрудничать в расследовании гибели самолета рейса MH17

11:52 06.03.2020
Порошенко: Суд обязал ГБР закрыть дело и открыть производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении

Порошенко: Суд обязал ГБР закрыть дело и открыть производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заверяет, что новый Кабмин независим от олигархов, а от Нацбанка ожидает "определенные шаги, которые он может сделать"

Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым – Кулеба

Зеленский дает год на достижение договоренности с Путиным о прекращении войны на Донбассе – интервью The Guardian

Поставка воды из Украины в аннексированный Крым приведет к ослаблению давления на РФ – представительство президента в АРК

Глава Мининфраструктуры под давлением Зеленского обязался закупить 3 дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов КВСЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Эрдоган призвал власти Греции открыть границу и пустить нелегальных иммигрантов в Европу

Зеленский заверяет, что новый Кабмин независим от олигархов, а от Нацбанка ожидает "определенные шаги, которые он может сделать"

Главой ОГА должен быть самодостаточный человек с управленческим опытом и своим финансовым запасом прочности – первый замглавы ОП

Подбором кандидатов на должности министров занимается и премьер, и президент, потому что Зеленский сегодня несет всю полноту ответственности – Трофимов

Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым – Кулеба

Зеленский дает год на достижение договоренности с Путиным о прекращении войны на Донбассе – интервью The Guardian

Эрдоган: необходимо пересмотреть миграционные договоренности с ЕС

Поставка воды из Украины в аннексированный Крым приведет к ослаблению давления на РФ – представительство президента в АРК

Необходимо прекратить нарушения прав человека в Крыму – Кулеба в разговоре с главой МИД Эстонии

“Слуга народа” зарегистрировала законопроект об обеспечении равных прав граждан в набсоветах и правлениях госкомпаний и банков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА