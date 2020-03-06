Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым – Кулеба

Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды из Днепра в оккупированный Крым, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения, домыслы, кто, кого тестирует на этом закончились", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

В тоже время Кулеба подчеркнул, что власть работает над тем, чтобы саммит лидеров "нормандской четверки" состоялся в конце апреля и назвал освобождение украинских пленных "задачей номер один".

"Мы сейчас говорим с россиянами об освобождении пленных, о дополнительных точках разведения и о проведении нормандского саммита в конце апреля для того, чтобы сделать очередной системный шаг в сторону деоккупации и возобновления территориальной целостности Украины", - заявил министр.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - сказал он.

Позже на своей странице в Facebook Шмыгаль уточнил, что его слова были вырваны из контекста.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он.