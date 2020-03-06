Политика

21:42 06.03.2020

Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым – Кулеба

2 мин читать
Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым – Кулеба

Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды из Днепра в оккупированный Крым, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения, домыслы, кто, кого тестирует на этом закончились", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

В тоже время Кулеба подчеркнул, что власть работает над тем, чтобы саммит лидеров "нормандской четверки" состоялся в конце апреля и назвал освобождение украинских пленных "задачей номер один".

"Мы сейчас говорим с россиянами об освобождении пленных, о дополнительных точках разведения и о проведении нормандского саммита в конце апреля для того, чтобы сделать очередной системный шаг в сторону деоккупации и возобновления территориальной целостности Украины", - заявил министр.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - сказал он.

Позже на своей странице в Facebook Шмыгаль уточнил, что его слова были вырваны из контекста.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он.

Теги: #крым #кулеба #вода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:05 06.03.2020
Глава МИД Украины назвал приоритетом работы посольств привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами

Глава МИД Украины назвал приоритетом работы посольств привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами

21:03 06.03.2020
Поставка воды из Украины в аннексированный Крым приведет к ослаблению давления на РФ – представительство президента в АРК

Поставка воды из Украины в аннексированный Крым приведет к ослаблению давления на РФ – представительство президента в АРК

19:55 06.03.2020
Необходимо прекратить нарушения прав человека в Крыму – Кулеба в разговоре с главой МИД Эстонии

Необходимо прекратить нарушения прав человека в Крыму – Кулеба в разговоре с главой МИД Эстонии

19:43 06.03.2020
МИД Украины выразил РФ протест в связи с приговорами украинцам Филатову и Герасимову в Крыму

МИД Украины выразил РФ протест в связи с приговорами украинцам Филатову и Герасимову в Крыму

11:12 06.03.2020
"Евросолидарность" возмущена заявлением премьера о поставках воды в Крым

"Евросолидарность" возмущена заявлением премьера о поставках воды в Крым

11:06 06.03.2020
Чубаров призвал правительство Шмыгаля к постоянному взаимодействию с Меджлисом

Чубаров призвал правительство Шмыгаля к постоянному взаимодействию с Меджлисом

10:38 06.03.2020
Команда представительства президента в АРК подаст в отставку, если будет решение по водоснабжению Крыма - Ташева

Команда представительства президента в АРК подаст в отставку, если будет решение по водоснабжению Крыма - Ташева

02:59 06.03.2020
Шмыгаль о подаче воды в Крым: Правительство не имеет технической возможности снабжать водой полуостров до его возвращения в состав Украины

Шмыгаль о подаче воды в Крым: Правительство не имеет технической возможности снабжать водой полуостров до его возвращения в состав Украины

00:26 06.03.2020
Шмыгаль: Неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе

Шмыгаль: Неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе

18:06 05.03.2020
Зеленский: мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма

Зеленский: мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский дает год на достижение договоренности с Путиным о прекращении войны на Донбассе – интервью The Guardian

Поставка воды из Украины в аннексированный Крым приведет к ослаблению давления на РФ – представительство президента в АРК

Глава Мининфраструктуры под давлением Зеленского обязался закупить 3 дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов КВСЗ

ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого

Зеленский о "нормандском саммите": Мы работаем над тем, чтобы встреча была в конце апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский дает год на достижение договоренности с Путиным о прекращении войны на Донбассе – интервью The Guardian

Эрдоган: необходимо пересмотреть миграционные договоренности с ЕС

“Слуга народа” зарегистрировала законопроект об обеспечении равных прав граждан в набсоветах и правлениях госкомпаний и банков

Разумков выступает за отмену предусмотренного регламентом Рады часа обсуждения "разных вопросов"

Глава Мининфраструктуры под давлением Зеленского обязался закупить 3 дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов КВСЗ

Заседание Рады по назначению нового генпрокурора состоится не ранее, чем через неделю

ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого

Порошенко: Суд обязал ГБР закрыть дело и открыть производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении

Зеленский о "нормандском саммите": Мы работаем над тем, чтобы встреча была в конце апреля

В "Евросолидарности" отставку генпрокурора считают попыткой уничтожить независимость правоохранительной системы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА