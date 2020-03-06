Политика

19:55 06.03.2020

Необходимо прекратить нарушения прав человека в Крыму – Кулеба в разговоре с главой МИД Эстонии

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Необходимо прекратить нарушения прав человека в Крыму – Кулеба в разговоре с главой МИД Эстонии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу и поблагодарил его за участие в инициативе созыва Совета безопасности ООН по правам человека во временно оккупированном Крыму.

"Крым - это Украина. Оккупация временна. Но права человека нарушаются прямо сейчас, и этому нужно положить конец. В телефонном разговоре с главой МИД Естонии Урмасом Рейнсалу поблагодарил за участие в инициативе созыва СБ ООН сегодня по правам человека во временно оккупированном Крыму", -написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

Теги: #крым #кулеба #права_человека
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