Политика

18:19 06.03.2020

“Слуга народа” зарегистрировала законопроект об обеспечении равных прав граждан в набсоветах и правлениях госкомпаний и банков

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“Слуга народа” зарегистрировала законопроект об обеспечении равных прав граждан в набсоветах и правлениях госкомпаний и банков

Группа депутатов правящей фракции “Слуга народа” в составе 47 человек после критики президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе в адрес наблюдательных советов госкомпаний зарегистрировала в пятницу в Раде соответствующий законопроект №3193.

“О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении равных прав и возможностей граждан по представительству в наблюдательных советах и органах правления (так в оригинале – ИФ) государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ и государственных банков”, - сообщается о документе на сайте парламента.

В то же время полный текст законопроекта пока отсутствует.

Как сообщалось, 4 марта Зеленский вновь подверг критике высокие зарплаты членов набсоветов госкомпаний и заявил, что украинцы стали в них нацменьшинством. В пятницу глава государства в ответ на жалобу о низких зарплатах в здравоохранении сообщил о планах “разобраться” с наблюдательными советами и с другими чиновниками. “Ко всем дойдем, ко всем руки дотянем", - сказал Зеленский.

Теги: #слуга_народа
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