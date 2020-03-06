Политика

15:13 06.03.2020

Разумков выступает за отмену предусмотренного регламентом Рады часа обсуждения "разных вопросов"

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Разумков выступает за отмену предусмотренного регламентом Рады часа обсуждения "разных вопросов"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает целесообразным отметить предусмотренный регламентом раздел пятничной повестки дня "По разным вопросам" в том формате, в котором он существует в настоящее время.

"Я думаю, что каждую пятницу мы действительно теряем час вместо того, чтобы работать. И тут я не могу не согласиться с коллегой, поэтому справедливое предложение Руслана Алексеевича (первый вице-спикер, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук) и отменить "Разное". "Разное" в том формате, в котором оно существует сегодня, лишь забирает и время - лучше бы мы принимали законы. Думаю, что в новой редакции регламента это надо будет отразить", - сказал Разумков перед закрытием пленарного заседания в пятницу.

Согласно п.3 ст.25 регламента работы Верховной Рады, в пятницу с 13.00 до 14.00 отводится время для выступлений народных депутатов "по разным вопросам", во время которого народные депутаты рассматривают разные вопросы, не рассматривавшиеся в другие дни и время.

Как сообщалось, 10-13 марта депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, 17-20 марта – в режиме пленарных заседаний.

Теги: #верховная_рада #разумков
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