Политика

11:48 06.03.2020

Зеленский о "нормандском саммите": Мы работаем над тем, чтобы встреча была в конце апреля

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Зеленский о "нормандском саммите": Мы работаем над тем, чтобы встреча была в конце апреля

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах проведения обмена удерживаемыми лицами в марте текущего года и встречи глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в конце апреля.

Отвечая на вопрос журналиста в пятницу в Полтаве, состоится ли "нормандский саммит" в апреле и будет ли обмен удерживаемыми в марте, глава Украинского государства сказал: "Сейчас встреча (Трехсторонней контактной группы – ИФ) будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем".

"В этом вопросе – в вопросах обмена и в вопросах таких важных встреч, - мне кажется, что у нас с вами есть полное доверие, потому что мы, как мне кажется это показали неоднократно, что мы забираем наших людей. То есть у нас сильная команда, которая работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России. Будет результат", - добавил Зеленский.

Теги: #нормандский_формат #зеленский
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