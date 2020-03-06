Политика

11:06 06.03.2020

Чубаров призвал правительство Шмыгаля к постоянному взаимодействию с Меджлисом

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Чубаров призвал правительство Шмыгаля к постоянному взаимодействию с Меджлисом

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и новоназначенных членов Кабинета министров к постоянным консультациям и взаимодействию с Меджлисом по вопросам Крыма и его деоккупации.

Об этом говорится в заявлении главы Меджлиса, обнародованном на странице Чубарова в соцсети Facebook.

"Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученная им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными Украинскому государству", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что разъяснения, которые Шмыгаль обнародовал в Facebook позже, не изменили ситуацию.

Чубаров отметил, что в последнее время по Крыму прозвучал целый ряд капитуляционных заявлений со стороны отдельных украинских политиков и чиновников, что дезориентирует международных партнеров, желающих поддержать восстановление территориальной целостности Украины.

"Абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму. На самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымскотатарского народа", - настаивает глава Меджлиса.

Он подчеркнул, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения военного присутствия на оккупированном полуострове, а также для оборудования новых поселений для колонизации захваченного полуострова российскими гражданами и дальнейшего вытеснения коренного населения.

"Очевидно, что для кардинального прорыва в восстановлении территориальной целостности Украины и защиты государственного суверенитета Украины, необходима максимальная мобилизация украинского общества", - резюмировал Чубаров.

Как сообщалось, Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - сказал он.

Позже на своей странице в Facebook Шмыгаль уточнил, что его слова были вырваны из контекста.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он.

Теги: #крым #шмыгаль #меджлис #чубаров
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