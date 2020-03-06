"Евросолидарность" возмущена заявлением премьера о поставках воды в Крым

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде возмущена заявлением новоназначенного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможных поставках воды на оккупированный Российской Федерацией полуостров Крым, заявляет народный депутат Николай Княжицкий.

"Вчерашнее выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире одного из телевизионных каналов вызвало наше глубокое возмущение, несмотря на дальнейшее якобы извинение", - сказал Княжицкий журналистам в пятницу, озвучивая позицию.

"Премьер-министра мы прекрасно понимаем, что после заявлений и Арахамии (глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - ИФ), и после заявлений Кулебы (экс-вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, ныне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба - ИФ) становится всем понятно, что украинская власть взяла прямой курс на капитуляцию, взяла прямой курс на предательство интересов миллионов украинцев, которые живут на оккупированных территориях", - добавил парламентарий.

По словам Княжицкого, фракция "Европейская солидарность" сделает все, чтобы не допустить предательства украинских интересов.