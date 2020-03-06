Политика

10:59 06.03.2020

Кабмин в ближайшее время изучит возможность пересмотра бюджета

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Кабмин в ближайшее время изучит возможность пересмотра бюджета

Кабинет министров в ближайшие дни рассмотрит возможность пересмотра государственного бюджета на 2020 год и подаст соответствующие предложения в парламент, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Относительно пересмотра бюджета. Работаем сегодня и завтра, смотрим на возможности бюджета. И безотлагательно, как только будем готовы, будем предлагать изменения в бюджет, чтобы выполнить социальные обязательства", – сказал он с парламентской трибуны в пятницу.

По словам премьера, вопрос относительно бюджетной децентрализации будет рассмотрен на правительственном заседании 11 марта.

"В среду на Кабмине повторно рассмотрим вопрос о предоставлении бюджетной самостоятельности еще 67 ОТГ, где были проведены выборы… То есть, все 1045 громад будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения. Это предоставит им самостоятельность", – сказал Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #бюджет #кабмин
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