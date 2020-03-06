Политика

08:38 06.03.2020

Трамп признал, что коронавирус может нанести ущерб американской экономике

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Трамп признал, что коронавирус может нанести ущерб американской экономике

Президент США Дональд Трамп считает, что распространение коронавируса в стране может нанести определенный ущерб американской экономике, однако надеется, что эпидемия не продлится долго.

"Это, безусловно, может иметь последствия", - признал он, отвечая на вопросы аудитории в городе Скрантоне штата Пенсильвания. Мероприятие освещал телеканал Fox News.

Президент сообщил о принимаемых мерах по борьбе с инфекцией и отметил: "Все должно получиться. Все должны быть спокойны. У нас есть планы на каждый сценарий развития событий, я думаю, что это то, что мы должны делать. Мы надеемся, что это не продлится слишком долго".

"Думаю, что народ оценивает нашу работу как очень хорошую. Мы профессионально делаем то, что должны делать. Никто не обвиняет нас из-за коронавируса. Он пошел из Китая", - добавил Трамп.

По состоянию на вечер четверга в США насчитывалось более 140 инфицированных коронавирусом COVID-19, зарегистрировано 12 случаев летального исхода.

Теги: #президент #сша #коронавирус #экономика
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