Шмыгаль: Неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.