Политика

23:56 05.03.2020

Ликвидации НСЗУ не будет, вертикаль СЭС восстановят

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Ликвидации НСЗУ не будет, вертикаль СЭС восстановят

Национальную службу здоровья не ликвидируют, она является прототипом государственной медицинского страхования, заявил министр здравоохранения Илья Емец.

"Отмены НСЗУ не будет, НСЗУ – это прототип страховой медицины", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг.

Также Емец сообщил, что Минздрав планирует восстановить вертикаль санитарно-эпидемиологической службы (СЭС).

"Мое задание сделать вертикаль СЭС, чтобы противостоять эпидемиям", - сказал он.

Он подчеркнул, что реформа системы здравоохранения должна иметь поддержку пациентов и медиков.

"Новая команда Минздрава сделает так, чтобы врачи уже через 2-3 месяца поддержали реформу", - сказал он.

Вместе с тем, Емец не подтвердил отмену второго этапа реформирования системы здравоохранения – реформу вторичной стационарной медпомощи, которая должна начаться 1 апреля.

"Я думаю, что модель Семашко должна быть изменена", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом".

В рамках реформы была создана Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

Реформа первичной медпомощи началась в 2018 году. В апреле 2019 года начался пилотный проект по стационарной медпомощи в Полтавской области. С 1 апреля 2020 года изменения финансирования должны были начаться на уровне стационарной медпомощи по всей стране .

Теги: #нсзу #украина #сэс
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