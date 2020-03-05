Шмыгаль: Коронавирус - проблема номер один

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наибольшим вызовом на сегодняшний день является распространение коронавируса.

"Проблема номер один - это, конечно, коронавирус, который распространяется по Европе и зафиксирован в Украине", - сказал Шмыгаль в эфире "Право на власть" на телеканале 1+1.

Он отметил, что новое правительство достойно встретит "вызовы".

"Мы употребляем необходимые меры, имеем видение, как двигаться в этом направлении", - добавил он.