Политика

23:28 05.03.2020

В правительстве создадут должность под развитие промышленности и Министерства агропромышленного развития

1 мин читать
В правительстве создадут должность под развитие промышленности и Министерства агропромышленного развития

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве создадут должность под развитие промышленности и министерства агропромышленного развития.

"Один из приоритетов это промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличения внешнего заказа", - сказал Шмыгаль в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

По словам премьера, еще один приоритет правительства – развитие агропромышленного комплекса.

"Мы будем создавать отдельно направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и Министерства агропромышленного развития", - добавил он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в команде, но должности под него пока нет.

Теги: #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:56 05.03.2020
Ликвидации НСЗУ не будет, вертикаль СЭС восстановят

Ликвидации НСЗУ не будет, вертикаль СЭС восстановят

23:52 05.03.2020
В центре Киева из-за прорыва трубопровода просел асфальт

В центре Киева из-за прорыва трубопровода просел асфальт

23:31 05.03.2020
Шмыгаль: Коронавирус - проблема номер один

Шмыгаль: Коронавирус - проблема номер один

23:12 05.03.2020
Возможность продажи земли иностранцам должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме

Возможность продажи земли иностранцам должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме

22:16 05.03.2020
Украина и Турция перешли на новый уровень взаимоотношений

Украина и Турция перешли на новый уровень взаимоотношений

22:01 05.03.2020
Зеленский: Украина передала в Минске список из 200 человек для будущего обмена

Зеленский: Украина передала в Минске список из 200 человек для будущего обмена

18:20 05.03.2020
Новый состав правительства проработает максимум шесть месяцев, прогнозируют во фракции "Голос"

Новый состав правительства проработает максимум шесть месяцев, прогнозируют во фракции "Голос"

16:04 05.03.2020
Зеленский: был вариант вице-премьера по промышленности и ОПК, или может быть отдельный вице-премьер по промышленности и торговле

Зеленский: был вариант вице-премьера по промышленности и ОПК, или может быть отдельный вице-премьер по промышленности и торговле

08:21 05.03.2020
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:16 05.03.2020
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ликвидации НСЗУ не будет, вертикаль СЭС восстановят

Возможность продажи земли иностранцам должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме

Рада выразила недоверие Рябошапке и отправила его в отставку с поста генпрокурора

Зеленский о генпрокуроре Рябошапке: голосуют депутаты, мое мнение, что если нет результата – не должен занимать место

Рябошапка: никто не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за коронавируса Европарламент соберется в Брюсселе, а не Страсбурге

Путин и Эрдоган согласовали документ по Идлибу

Сенатор Уоррен подтвердила, что покидает президентскую гонку – ТВ

Монастырский убежден, что преемник Рябошапки на должности генпрокурора продолжит реформу органов прокуратуры

В "Евросолидарности" заявили о политических преследованияхс с целью уничтожения оппозиции

Рада выразила недоверие Рябошапке и отправила его в отставку с поста генпрокурора

Ключевыми факторами для получения Украиной инвестиций являются стабильность, предсказуемость и верховенство права

Зеленский досрочно прекратил полномочия членов Нацсовета по телерадиовещанию Костинского и Фещук

Зеленский ожидает ликвидации ГАСИ в течение двух недель

Бородянский: Я отказался возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением ведомства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА