В правительстве создадут должность под развитие промышленности и Министерства агропромышленного развития

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве создадут должность под развитие промышленности и министерства агропромышленного развития.

"Один из приоритетов это промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличения внешнего заказа", - сказал Шмыгаль в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

По словам премьера, еще один приоритет правительства – развитие агропромышленного комплекса.

"Мы будем создавать отдельно направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и Министерства агропромышленного развития", - добавил он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в команде, но должности под него пока нет.