Политика

23:21 05.03.2020

Из-за коронавируса Европарламент соберется в Брюсселе, а не Страсбурге

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Председатель Европейского парламента Давид Сассоли распространил в четверг вечером заявление о том, что запланированная на 9 марта в Страсбурге пленарная сессия переносится в Брюссель из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Я получил сегодня в 18 часов ясный доклад о развитии ситуации с (вирусом - ИФ) Covid-19 от медицинской службы парламента, которая информирует нас, что "риски для здоровья расцениваются как явно более высокие, если пленарная сессия состоится в Страсбурге"", - говорится в документе.

Сассоли сообщает, что на основании этого доклада он пришел к выводу, что необходимые условия безопасности для регулярного перемещения Европейского парламента в Страсбург для проведения ближайшей пленарной сессии отсутствуют.

"Я должным образом проинформировал французские власти, поблагодарив их за наше сотрудничество в эти последние дни", - отметил глава Европарламента.

Он объявил, что пленарная сессия "в виде исключения состоится в Брюсселе".

Ранее Сассоли разослал письмо депутатам и сотрудникам персонала Европарламента, в котором изложил это решение.

Теги: #перенос #ес #сессия #парламент
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