Возможность продажи земли иностранцам должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском", - сказал Шмыгаль в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

В то же время, премьер подчеркнул, что у украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей. "Что касается вопроса о возможности продажи государственной земли, то это вопрос дискуссии в парламенте", - отметил премьер.