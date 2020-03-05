Политика

22:16 05.03.2020

Украина и Турция перешли на новый уровень взаимоотношений

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Украина и Турция перешли на новый уровень взаимоотношений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украино-турецкие отношения в настоящее время вышли на новый уровень дипломатических отношений, которые имеют значительный потенциал для развития, сообщил сайт главы государства.

"С президентом (Реджепом Таипом – ИФ) Эрдоганом у нас была очень полезная встреча, и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", - рассказал Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ".

По его словам, впервые главы обеих стран встретились сразу после победы Зеленского на президентских выборах, но до вступления на должность и исполнения обязанностей.

Зеленский отметил, что для Украины и Турции очень важно завершение подписания Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ).

"К этому остался всего один шаг", - сказано в сообщении.

Также президенты обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.

"Кроме того, пообщались о туризме. Турция имеет важный опыт в этих вопросах, и мы будем учиться этому", - сказал Зеленский, отметив также важность большого уважения Турции по отношению к территориальной целостности и суверенитета Украины.

"С президентом Эрдоганом мы долго говорили об оккупации в Донецке и Луганске, а также об аннексии Крыма. Во время встречи мы пообщались об инвестициях в Херсонском регионе, который граничит с Крымом, для крымских татар, после аннексии Крыма переехали в контролируемые Украиной регионов. Мы построим там дома и гостиницы и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ... Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их", - пояснил глава украинского государства.

Теги: #зеленский #турция #украина #дипотношения
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