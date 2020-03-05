Зеленский: Украина передала в Минске список из 200 человек для будущего обмена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о количестве предполагаемых для будущего обмена человек, список которых украинская сторона передала в Минске, сообщает сайт главы украинского государства.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого", - сказал Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ".

Он отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал он.

Зеленский отметил, необходимость использования всех дипломатических средств для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - отметил глава государства.

Также, по его словам, между Украиной и Россией идет обсуждение вопроса прав крымских татар, находящихся на территории оккупированного Крыма. Этот вопрос остается самым сложным в переговорах, без которого говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

"Когда я участвовал в Нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - сказал Зеленский.