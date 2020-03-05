Сенатор Уоррен подтвердила, что покидает президентскую гонку – ТВ

Сенатор Элизабет Уоррен в четверг объявила о выходе из гонки за выдвижение в кандидаты на пост президента США, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на представителя ее предвыборной кампании.

"Я хотела, чтобы сначала вы узнали об этом, и я хотела, чтобы вы услышали это от меня: сегодня я прекращаю нашу президентскую кампанию", - заявила Уоррен, выступая перед соратниками.

"Я понимаю, что, когда мы начали (кампанию - ИФ), вы вряд ли предполагали, что когда-либо услышите от меня такое (заявление - ИФ). Это не то обращение, с которым я когда-либо хотела выступить... Мы не достигли своей цели, но то, что мы сделали вместе, то, что сделали вы, существенно изменило ситуацию", - добавила Уоррен.

По данным телеканала ABC News, на вопрос о том, за кого Уоррен будет советовать голосовать своим последователям, сенатор ответила, что пока этот вопрос не решен.

"Давайте сделаем глубокий вдох и немного над этим подумаем. Нам необязательно решать этот вопрос сиюминутно", - цитирует телеканал слова Уоррен.

Кампания Элизабет Уоррен, сенатора из штата Массачусетс, была сфокусирована на борьбе с коррупцией.

Такое решение Уоррен приняла в связи с неудачей на "супервторнике" - масштабных внутрипартийных голосований. Она заняла третье место по итогам подсчета голосов в родном штате - Массачусетсе, четвертое - в Нью-Гэмпшире и Неваде и пятое - в Южной Каролине.

По итогам "супервторника" лидирует бывший вице-президент США Джо Байден, он побеждает в 10 штатах из 14 по итогам масштабных внутрипартийных голосований.

По данным британского издания The Guardian, согласно результатам подсчета голосов, Джо Байден получает голоса 596 делегатов, Берни Сандерс - 531, а Тулси Габбард - 1.

Накануне президентскую гонку покинул бизнесмен Майк Блумберг. Он в свою очередь заявил, что будет поддерживать кандидатуру Джо Байдена.

3 марта в США прошел "супервторник" - масштабные предварительные внутрипартийные выборы республиканцев и демократов, в которых приняли участие 14 штатов.

Голоса делегатов - ключевой показатель для американских внутрипартийных выборов, именно делегаты будут выбирать, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голосов делегатов. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые суперделегаты. Их тоже выбирают на предварительных выборах, но без необходимости в итоговом голосовании они не участвуют.

До "супервторника" СМИ были разочарованы результатами Байдена на предварительных выборах и заявляли, что его шансы на участие в президентских выборах тают. Теперь в борьбе за номинацию от Демократической партии они идут вровень, отмечает телеканал CNN.

Кокусы и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.