Путин и Эрдоган согласовали документ по Идлибу

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам консультаций в Москве в четверг выработали совместный документ, который закрепляет договорённости по нормализации ситуации в Идлибе.

"По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций", - сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.

По окончании переговоров Эрдоган сообщил, что Россия и Турция достигли соглашения о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 6 марта.

"В кратчайшее время мы осуществим режим прекращения огня, и вслед за этим согласуем следующие шаги. Сегодня ночью, начиная с 00:01, то есть именно в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что для осуществления устойчивого режима прекращения огня "будут предприняты все необходимые шаги". "Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся, также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места проживания", - сказал Эрдоган.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил. "В этом процессе Турция держит за собой право ответить на всяческие нападения со стороны режима своими силами", - сказал Эрдоган.

Он пообещал, что в этом вопросе Турция будет находиться в контакте с Россией. "В этом процессе мы с моим дорогим другом будем в контакте, и будут продолжать контакты наши соответствующие органы", - отметил президент Турции.

Лидеры провели за столом переговоров почти шесть часов, сначала Путин и Эрдоган общались "с глазу на глаз" три часа, затем к ним присоединились члены делегаций. В составе российской и турецкой делегаций, присутствующих в Кремле на переговорах, в частности, главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.