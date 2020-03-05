Монастырский убежден, что преемник Рябошапки на должности генпрокурора продолжит реформу органов прокуратуры
Реформа органов прокуратуры должна продолжаться, считает глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа").
"Безусловно, реформа прокуратуры должна быть продолжена и будет продолжена преемником генерального прокурора", - сказал Монастырский, выступая в четверг вечером с трибуны Верховной Рады перед голосованием о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке.
Монастырский продолжил: "Генеральный прокурор (новый генпрокурор, которого утвердит Верховная Рада – ИФ) должен сформировать стратегию координации, формирования уголовной юстиции, чего не было сделано за последние шесть месяцев".
Также, по его словам, необходимо пересмотреть баланс полномочий страны обвинения и стороны защиты, "чтобы органы правопорядка получили реальную возможность привлекать к ответственности виновных".