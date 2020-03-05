Ключевыми факторами для получения Украиной инвестиций являются стабильность, предсказуемость и верховенство права

Канада продолжит поддерживать Украину на пути реформ, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Я сказал ряду лидеров в Украине: когда вы осуществляете реформы, вам необходимо стратегическое терпение. Потому что, когда вы проводите глубокие реформы в стране, это иногда забирает время... Хочу сказать, что Канада - лучший друг Украины", - сказал он на приеме в честь канадской полицейской миссии в Украине в Киеве в четверг.

"Я думаю, мы живем этим, мы чувствуем себя вашими лучшими друзьями и надеюсь, мы сможем продолжить и мы будем поддерживать вас на каждом шагу этих реформ", - добавил министр.

В то же время Шампань отметил, что для инвестиций в страну, наиболее необходимыми являются стабильность, предсказуемость и верховенство права.

"Мы очень горды видеть, что Украина приступила к амбициозным трансформационным реформам в ряде секторов. Важно, что реформы направлены на усиление верховенства права в Украине. Я сказал много раз во время моего визита, что есть три столба в либеральных демократиях, если вы хотите иметь инвестиции и счастливое общество. Во-первых, вам необходима безопасность, стабильность и процветание, эти вещи идут вместе. Но столб инвестиций требует стабильности, предсказуемости и верховенства права", - отметил министр

В тоже время он указал на необходимость искоренить коррупцию в Украине.