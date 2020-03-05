Зеленский: мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что вопрос возвращения Крыма является для Украины стратегическим и без него нельзя говорить о территориальной целостности Украины.

"Когда я участвовал в Нормандской встрече, я поднимал этот вопрос (Крыма – ИФ), но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас очень стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - сказал он в интервью турецкому телеканалу TRT.

Зеленский отметил, что для возвращения Крыма нужны не только слова, но и конкретные действия, например, строительство современных пунктов пропуска на административной границе с временно оккупированным полуостровом, инвестиции в инфраструктуру городов вблизи Крыма и в сам Крым.

"Нам известно о множестве проблем, связанных с инфраструктурой в Крыму. Мы должны быть откровенны: до аннексии Крыма Украине не слишком инвестировала туда. Поэтому, возможно, люди там могут подумать, что никто о них не заботится. Однако я не такой. Я думаю об Украине и о Крыме. Лично для меня и моей семьи это имеет большое значение, поскольку до оккупации на протяжении 10 лет мы ездили на отдых в Крым, я приобрел там одну квартиру, но даже не смог сделать там ремонт. Никто не полюбит Крым так, как любят его украинцы. Самое важное, мы должны сделать всё для крымчан и показать, что мы заботимся о них", - считает он.

Президент указал, что в течение шести лет Украина не говорила с крымчанами, не развивала диалог. "Мы также осознали отсутствие настоящего телевизионного канала или другой медийной платформы, которые рассказывали бы о событиях в Украине. Поэтому они не знают, как мы живем, к каким изменениям стремимся и что для этого делаем, и, конечно, нашей позиции в отношении них", - отметил он.

Зеленский напомнил, что есть программа для молодых людей из Крыма в возрасте 14 лет. "Мы планируем создать возможности для их обучения в украинских университетах. Вы должны понимать, что в Крыму они не имеют возможности изучать язык нашего народа, но когда вы поступаете в университет в Украине, вы должны знать украинский, потому что украинские законы считают, что вы его знаете. Если эти люди захотят учиться в каком-то университете в Украине, мы будем им содействовать. Им не нужно владеть украинским на наивысшем уровне. Мы также думаем об определенных проектах для студентов и молодежи на Донбассе", - рассказал он.