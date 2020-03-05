Политика

18:20 05.03.2020

Новый состав правительства проработает максимум шесть месяцев, прогнозируют во фракции "Голос"

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Новый состав правительства проработает максимум шесть месяцев, прогнозируют во фракции "Голос"

Народный депутат фракции "Голос", первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко прогнозирует, что утвержденный в среду новый состав украинского правительства не проработает более полугода.

"Проблемы, как снежный ком будут накапливаться и поэтому, я думаю, максимум шесть месяцев (проработает - ИФ). Это такой пакет мальчиков для битья", - сказала Клименко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По ее словам, в наследство правительству во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем достались такие нерешенные вопросы, как не проиндексированные пенсии, второй уровень медицинской реформы, который должен начаться уже с первого апреля, а также "дыра в бюджете".

Клименко также прогнозирует, что "под это правительство МВФ, скорее всего, денег не даст".

В то же время парламентарий отметила, что члены правительства имеют опыт работы в государственных органах. "Многие из них работали и с правительствами Януковича, Азарова, при Порошенко, поэтому эти люди хорошо осведомлены, как проходят бюджетные потоки и не только бюджетные, и они приведут себе подобных", - считает депутат.

По словам Клименко, не заполненные вакансии в ныне действующем правительстве (отсутствие руководства экономического блока, министерства образования) свидетельствует о том, что "не много желающих работать и с премьер-министром, и с коллегами, которых избрали вчера".

Теги: #клименко #кадры #кабмин #голос
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