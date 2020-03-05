Политика

18:13 05.03.2020

Зеленский ожидает ликвидации ГАСИ в течение двух недель

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Зеленский ожидает ликвидации ГАСИ в течение двух недель

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает ликвидации ГАСИ в ближайшие две недели.

"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидирована ГАСИ", – сказал глава государства в ходе общения с представителями малого и среднего бизнеса в Полтаве в четверг.

Он отметил, что ГАСИ является одной из наиболее коррумпированных структур в Украине.

Концепцию нового органа представит премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее занимался в правительстве этими вопросами, добавил Зеленский.

Теги: #гаси #зеленский
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