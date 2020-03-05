Политика

17:20 05.03.2020

Зеленский о генпрокуроре Рябошапке: голосуют депутаты, мое мнение, что если нет результата – не должен занимать место

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Зеленский о генпрокуроре Рябошапке: голосуют депутаты, мое мнение, что если нет результата – не должен занимать место

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что руководитель того или иного ведомства, в частности генеральный прокурор Руслан Рябошапка, не должен занимать свое место, если не демонстрирует реальных результатов своей работы.

"Я уверен, мне будут говорить: ай-я-яй, нельзя трогать генпрокурора. Хотя, вы знаете, мы с ним прошли долгий путь, и в ходе предвыборной кампании. Пусть там голосуют депутаты, как они хотят, но мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место. И справедливо, когда ты сам об этом говоришь", - сказал он в четверг на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области, на которой также присутствовали послы стран G7.

Теги: #рябошапка #кадры #зеленский
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