Зеленский попросил бизнес Полтавской области предложить достойных кандидатов на местные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский попросил бизнес Полтавской области предложить достойных кандидатов, которые могли бы стать кандидатами в депутаты и мэры на местных выборах осенью 2020 года.

"Я хочу с вами пообщаться о том, какие есть люди, которых вы уважаете, из Полтавщины. Для меня это важно, особенно для местных выборов. Кого вы видите флагманами, которые могут баллотироваться. Потому что мы не занимаемся тем, что приглашаем каких-то парашютистов, особенно когда это местные выборы, мэры", - сказал он в четверг на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.