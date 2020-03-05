Политика

15:10 05.03.2020

В Киеве считают инициативу о проведении в Норвегии конференции по Крыму провокацией и попыткой РФ легализировать аннексию

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В Киеве считают инициативу о проведении в Норвегии конференции по Крыму провокацией и попыткой РФ легализировать аннексию

Инициатива проведения так называемой конференции по вопросам Крыма в Осло - это попытка РФ придать видимость легитимности попыткам аннексировать Крым, считают в Министерстве иностранных дел Украины.

"Рассматриваем инициативу о проведении в конце марта в Осло так называемой конференции по Крыму как очередную попытку российской пропагандистской и дезинформационной машины придать видимость легитимности своим незаконным и осужденным всем цивилизованным миром попыткам аннексировать Автономную республику Крым Украины", - говорится в ответе спикера МИД Украины, опубликованном на сайте министерства в четверг.

Она напомнила, что Москва "уже не первый раз прибегает к услугам своих апологетов, точка зрения которых астрономически далека от официальной и является маргинальной в мировом, европейском и, в данном случае, норвежском контексте".

"Таким образом, рассматриваем провокацию по так называемой конференции как попытку выдать желаемое за действительное", - подчеркнула спикер.

В МИД обратили внимание на то, что правительство Норвегии занимает твердую позицию на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. В частности, Норвегия в полном объеме присоединилась к санкциям ЕС против России, введенным в связи с ее агрессией против Украины, и эту позицию еще раз подтвердил посол Норвегии Уле Терье Хорпестад во время встречи 4 марта в МИД Украины.

Кроме того, с начала российской агрессии Норвегия также последовательно присоединяется к кругу соавторов всех "украинских резолюций" - "Территориальная целостность Украины" (27.03.2014), четырех подряд резолюций "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" (2016-2019 гг.) и двух резолюций "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей " (2018-2019 гг.).

Теги: #крым #рф #норвегия #мид
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