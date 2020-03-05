В ЕС ожидают от нового правительства Украины решимости в проведении реформ, в том числе, в сфере борьбы с коррупцией - Стано

В Европейском Союзе приняли во внимание недавние перестановки в правительстве Украины и заявили, что ожидают от нового состава кабинета решимости в проведении реформ, включая борьбу с коррупцией.

«Мы приняли к сведению перестановки в правительстве Украины после вчерашнего внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины.

В ЕС отметили, что за прошедшие шесть месяцев при предыдущем правительстве, возглавляемом премьер-министром Алексеем Гончаруком, был достигнут «значительный прогресс в реализации широкой и амбициозной программы реформ, которая включает в себя реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной», - говорится в комментарии официального представителя Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля Питера Стано.

«Этот прогресс также включал эффективное сотрудничество с ЕС и другими международными партнерами, включая МВФ. Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы, в том числе, в отношении борьбы с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый сектор», - обозначил ожидания ЕС Стано.

При этом он подчеркнул, что верховенство права остается «краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций». «Комплексные и необратимые реформы требуют времени, преемственности и независимости от политического и делового давления. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с новым правительством с целью поддержки этих реформ и всех тех, кто полон решимости продвигать процесс реформ в Украине на благо своих граждан», - добавил представитель ЕС.

Он также отметил, что ЕС также наблюдал значительный прогресс в реформировании Генеральной прокуратуры и продолжающийся послужной список расследований Национального антикоррупционного бюро Украины, в том числе, в отношении «столь необходимого судебного преследования авторов мошенничества на сумму 5 миллиардов долларов в ПриватБанке». «Мы приняли к сведению сообщения о возможной дальнейшей замене старших должностных лиц в Генеральной прокуратуре или Национальном бюро по борьбе с коррупцией. Независимость и свобода антикоррупционных и правоохранительных органов от ненадлежащего политического вмешательства остаются решающими. Любые институциональные изменения должны это полностью уважать», - заключил Стано.