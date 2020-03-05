Политика

14:07 05.03.2020

Власти Украины считают, что эпидемия коронавируса произошла из-за утечки из одной из закрытых китайских лабораторий в Ухане - Данилов

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Власти Украины считают, что эпидемия коронавируса произошла из-за утечки из одной из закрытых китайских лабораторий в Ухане - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что распространение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) произошло в результате утечки из лаборатории в г.Ухань (КНР).

"Прежде всего, в Китае это уже за 80 тыс.(заразившихся – ИФ). Там есть город, откуда оно все пошло - это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы полагаем, что именно из этой лаборатории произошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Считаем, что именно оттуда произошла утечка", - сказал Данилов в интервью "Украинскому радио".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о появившейся в интернете информации о том, что данный тип коронавируса является биологическим оружием, секретарь СНБО сказал: "В интернете можно найти все, что угодно".

"Но мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они предпринимали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли Ухань, поскольку понимали, что у них там происходит", - подчеркнул Данилов.

По состоянию на вечер среды количество заразившихся коронавирусом COIVD-19 в мире достигло 94,752 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,270 тыс. приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 14,482 тыс., увеличившись за сутки на 2,514 тыс. случаев заражения.

Теги: #коронавирус #данилов
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