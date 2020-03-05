Политика

13:58 05.03.2020

Назначенный министром молодежи и спорта Гутцайт задекларировал 534 тыс. грн доходов за 2019 год

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Назначенный министром молодежи и спорта Гутцайт задекларировал 534 тыс. грн доходов за 2019 год

Новоназначенный министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт указал 534 тыс. 51 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, 507тыс. 659 грн составила заработная плата и 26 тыс. 392 грн – пенсия, а его жена за прошлый год задекларировала 1 060 509 грн доходов.

Также он задекларировал 140 тыс. долларов и 28 тыс. евро, а его жена – $20 тыс. наличными средствами. Кроме того, в декларации указано, что $300 тыс. были одолжены третьим лицам.

Гутцайт владеет двумя земельными участками (614 и 615 кв. м) и садовый дом (195,5 кв. м) в Киеве, квартира (86,5 кв. м) и гараж (17,5 кв. м) в Киеве.

Он также владеет автомобилем Toyota Corolla 2017 года выпуска и пользуется Mercedes-Benz ML250 2015 года, а жена владеет Lexus RX200T 2016 года выпуска.

Также министр указал в декларации наручные часы Breguet, а его жена часы Bulgari, две пары серьг и обручальное кольцо.

Среди прочего, Гутцайт является собственником 20% капитаоа ООО «Астра риэлти» и 25% ООО "Рэнт риэлти".

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Гутцайта министром молодежи и спорта Украины.

Теги: #декларация #министерство_молодежи_и_спорта
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